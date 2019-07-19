Россия рассказала о тайных переговорах с Нидерландами по MH17

«Такие консультации идут, но мы договорились о конфиденциальном характера этого процесса», — приводит агентство его слова.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Международное следствие пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук», и объявило имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и украинец. Ожидается, что суд по этому делу состоится весной 2020 года.

МИД России назвал обвинения «абсолютно голословными» и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.