Путин дал обещание Асаду

«Примите искренние поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами», — говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что за прошедшие десятилетия Россия и Сирия накопили значительный опыт двустороннего сотрудничества в различных сферах. Сейчас Москва и Дамаск являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму, констатировал глава государства.

«Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления», — подчеркнул президент России.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Москве и Дамаску удастся нанести окончательное поражение силам террора на сирийской земле.

Дальнейшее развитие двусторонних отношений отвечает интересам обеих стран, отметил глава государства.

Путин пожелал сирийскому лидеру крепкого здоровья и успехов, а сирийцам — скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни.