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Путин дал обещание Асаду 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин поздравил сирийского лидера Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Глава государства пообещал, что Россия продолжит оказывать Сирии помощь в борьбе с терроризмом.
«Примите искренние поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами», — говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что за прошедшие десятилетия Россия и Сирия накопили значительный опыт двустороннего сотрудничества в различных сферах. Сейчас Москва и Дамаск являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму, констатировал глава государства.
«Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления», — подчеркнул президент России.
Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Москве и Дамаску удастся нанести окончательное поражение силам террора на сирийской земле.
Дальнейшее развитие двусторонних отношений отвечает интересам обеих стран, отметил глава государства.
Путин пожелал сирийскому лидеру крепкого здоровья и успехов, а сирийцам — скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни.
В ходе саммита ШОС в июне Путин констатировал, что боевики в САР потерпели поражение, и важную роль в этом сыграла помощь Москвы официальному Дамаску в борьбе с терроризмом.
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Политика , Ближний Восток , Башар Асад , Владимир Путин , ШОС , Сирия
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