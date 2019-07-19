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Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово» 

Lenta.ru + ещё 11 41 минуту назад
Президент России Владимир Путин, выслушивая жалобы пострадавших от наводнения жителей города Тулун Иркутской области, назвал происходящее неразберихой. Видео общения главы государства с гражданами опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут входящие в кремлевский пул журналисты РИА Новости.
Путин устроил разнос чиновникам
«Это называется простым русским словом — неразбериха», — сказал Путин. Местные жители согласились с ним.
На состоявшемся позднее совещании в Братске президент заявил, что не удовлетворен ходом работ по ликвидации последствий паводка. В частности, он в резкой форме указал губернатору Иркутской области Сергею Левченко на проблемы с распределением гуманитарной помощи, которая, по словам Путина, иногда просто разбрасывается в воду, и удивился тому, что некоторые пострадавшие, которые полностью потеряли жилье, до сих пор не получили даже 10 тысяч рублей.
Вице-премьер Виталий Мутко признался на совещании, что ему стыдно за происходящее, пишет РИА Новости. Путин в свою очередь пообещал, что еще раз приедет в область в начале сентября, чтобы проверить организацию учебного процесса.
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Комментарии49
Политика , Видео , Сергей Левченко , Виталий Мутко , Владимир Путин , РИА Новости , Иркутская Область , Тулун
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