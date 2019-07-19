«Наконец-то все встает на свои места и те люди, которые обвиняли меня в некомпетентности, должны сейчас обвинить науку и доказанные факты! Когда я была депутатом, я кричала о том, что пальмовое масло, которое у нас плохо регулируется, вызывает онкологические заболевания!», — пишет Мария.
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Наконец-то все встаёт на свои места и те люди, которые обвиняли меня в некомпетентности, должны сейчас обвинить науку и доказанные факты! Когда я была депутатом, я кричала о том, что пальмовое масло, которое у нас плохо регулируется, вызывает онкологические заболевания! Мне говорили, что это просто бизнес, да и народ ничего не понимает. И с каждым годом завозили все больше и больше, строго не регулируя его перевозку, очистку, у нас единая цифра 10 (перекисное число, в Европе до 1 идёт в еду, то, что свыше, только техническое использование, а у нас, что в продукты, что на лаки, краски, без разницы❗️Я, к сожалению, не смогла заставить, чтобы мои законы, которые защищают нас, рассмотрели в ГД (думаю, догадаетесь почему) А Вот Вам инфа для понимания и принятия решения: Токсикологические исследования Европейского Агенства по безопасности продуктов питания EFSA и Международного агенства по изучению рака доказали, что глицидиловые эфиры являются основной причиной наиболее распространенных и агрессивных форм рака. При этом особенно подверженными развитию рака из-за глицидиловых эфиров оказались дети и младенцы! Кроме этого, глицидол химически стерилизует мужчин и изменяет, заложенную в человеке природой, генетическую программу❗️ Исследования показали, что глицидиловые эфиры в огромном количестве содержатся в техническом пальмовом масле. По статистике это примерно 83% пальмового масла, импортируемого в РФ, оно содержит глицидиловые эфиры в количестве от 5-10 раз превышающем норматив, установленный в Европе. При этом в отечественных рафинированных растительных маслах содержание глицидиловых эфиров в 2-4 раза ниже европейского норматива. И поэтому, все, что запрещено ещё с февраля 18года в Европе, как Вы думаете, куда направилось? Что касается законопроекта о лишении ПМ льготы по налогу НДС с 10% до 20%. С одной стороны абсурдно наделять пальмовое масло льготами, с другой, никаких проблем, описанных выше, это не решит, а приведёт только к удорожанию продуктов питания, которые покупают наши пенсионеры и малоимущие семьи! Так как ПМ это один из самых дешёвых консервантов а натуральное все равно будет стоить дороже, вывод прост:пострадают исключительно малообеспеченные Продол👇