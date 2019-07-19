«Все на свои места»: Кожевникова ответила на обвинения в некомпетентности

Это сегодня Мария Кожевникова — светская львица, востребованная актриса, счастливая многодетная мама и жена. Так что теперь мало, кто и вспоминает, что когда-то звезда занимала депутатское кресло в Государственной Думе . А вот сама Кожевникова об этом помнит. Более того, она решила освежить память и своим подписчикам в социальной сети Instagram. В своей очередной публикации актриса ответила на звучавшие некогда в ее адрес обвинения в некомпетентности, когда она войной шла против использования пальмового масла.

«Наконец-то все встает на свои места и те люди, которые обвиняли меня в некомпетентности, должны сейчас обвинить науку и доказанные факты! Когда я была депутатом, я кричала о том, что пальмовое масло, которое у нас плохо регулируется, вызывает онкологические заболевания!», — пишет Мария.

В комментариях подписчики артистки поблагодарили звезду, за то, что она не оставляет эту тему без внимания до сих пор. Многие поклонники признались, что именной борьбой с пальмовым маслом им запомнились депутатские годы Марии Кожевниковой.