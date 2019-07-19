Обращение СПЧ в Мосгоризбирком назвали фальсификацией

Обращение комиссии СПЧ по избирательным правам в Мосгоризбирком было сфальсифицировано, заявил РАПСИ ее член Игорь Борисов

С воскресенья в Москве протестуют незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму и их сторонники. Кандидаты не прошли регистрацию в Московской городской избирательной комиссии из-за того, что более 10% подписей, собранных ими, недействительные.

Вчера на сайте Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека было опубликовано заявление комиссии СПЧ по избирательным правам. В нем содержится призыв к Мосгоризбиркому зарегистрировать всех кандидатов, которые собрали достаточное для участия в выборах число подписей.

«Я удивлен появлением этого заявления», — сообщил член комиссии по избирательным правам Игорь Борисов.

По его словам, комиссия и впрямь недавно обсуждала вопрос выборов в Мосгордуму. Тогда ее члены проголосовали за текст заявления, однако тот, что был опубликован, никак с ним не связан.

«У нас сайт, который должен отражать информацию, принятую решением совета, однако появилась информация фактически от одного лица — подписанная председателем комиссии (Ильей Шаблинским. — Прим. ред.)», — рассказал Борисов.

Член комиссии по избирательным правам назвал произошедшее примером действительных фальсификаций, требования либеральной общественности — выходящими за рамки закона, а все это вместе — звеньями одной цепи.