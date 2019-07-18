Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил за подключение европейских партнеров к процессу урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, сообщает РИА "Новости".
Он добавил, что приветствует такое развитие событий и считает взаимодействие позитивным решением.
Во время встречи с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктором Медведчуком он также поблагодарил политика за открытость. Медведчук проинформировал Путина о своих контактах в Страсбурге с депутатами Европарламента.
"То, что ваши предложения основаны на Минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне и, безусловно, будем поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении", — подытожил Путин.
Ранее Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу.