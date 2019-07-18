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Путин одобрил подключение Европы к урегулированию в Донбассе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил за подключение европейских партнеров к процессу урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, сообщает РИА "Новости".
Он добавил, что приветствует такое развитие событий и считает взаимодействие позитивным решением.
Во время встречи с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктором Медведчуком он также поблагодарил политика за открытость. Медведчук проинформировал Путина о своих контактах в Страсбурге с депутатами Европарламента.
"То, что ваши предложения основаны на Минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне и, безусловно, будем поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении", — подытожил Путин.
Ранее Медведчук обсудил с Путиным мирный план по Донбассу.
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Политика , Виктор Медведчук , Владимир Путин , Европарламент , РИА Новости
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