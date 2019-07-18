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Макрон оценил переговоры Путина и Зеленского 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным одобрил первые конструктивные переговоры президентов России и Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
В телефонном разговоре главы стран обсудили основные международные и региональные кризисы.
"Что касается Украины, президент республики приветствовал первый конструктивный обмен мнениями между президентами России и Украины", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.
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Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Франция
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