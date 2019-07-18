Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия высказалась о «визовой войне» с США 

Lenta.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Reuters
Россия выразила решительный протест советнику-посланнику посольства США в России Тиму Ричардсону в связи с заявлениями американских официальных лиц об отказе в визах сотрудникам Англо-американской школы в Москве. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД России.
Согласно позиции ведомства, все утверждения американской стороны об отказе в визах не соответствуют действительности, так как дело обстоит наоборот.
«В 1990-е годы без какого-либо согласования с МИД России, как предписывается (…), она переехала в отдельное здание — в другой части города. Более того, дети дипломатов в ней оказались в абсолютном меньшинстве. (..) То есть школа превратилась в коммерческую структуру», — подчеркивается в заявлении.
При этом, отмечает МИД, преподавательский состав все еще командируется в российскую столицу Госдепартаментом США по дипломатическим документам и с соответствующим статусом.
Далее в тексте отмечается, что «более двух лет назад американские власти развязали "визовую войну" против дипломатических и консульских представительств России в США», и поэтому Россия была вынуждена прибегнуть к ответным мерам.
«Поскольку российским дипломатическим работникам не позволяют въехать в США, приходится идти на увязки с въездом американского персонала в Россию. В том числе чтобы добиваться выдачи виз учителям средних школ в нашем Посольстве в Вашингтоне и Постпредстве при ООН в Нью-Йорке», — объясняется в заявлении. Также подчеркивается, что в такой ситуации Россия готова «буквально менять визу на визу».
16 июля газета New York Times сообщила, что 30 учителей, преподающих в Англо-американской школе (AAS) в Москве получили отказ в выдаче российской визы. Это примерно одна пятая всего преподавательская состава. В школе преподают и россияне, но важная часть обучения — работа с носителями языка. Всего в AAS около 1,2 тысячи учеников из разных стран, многие из них — дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады.
Последние новости
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей Путин назвал путь полного урегулирования в Донбассе Путин ответил на предложение Лукашенко
Комментарии
Политика , США , МИД , ООН , Госдеп США , New York Times , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Еще одна страна может стать проблемой России39
Рассказавшую о принуждении к браку девушку затравили55
Зеленский заключил новое пари17
МИД РФ выразил протест США118
За неустановку российского ПО предложили штрафовать59
Видео
01:37
Смолов настругал морковку в рот Бузовой
Шоу-бизнес
01:51
Испытания беспилотника-огнемета попало на видео
Армия
03:17
Вайкуле грозят уголовным делом за Крым
Шоу-бизнес
03:13
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Наука и техника
02:56
Киев выразил Москве решительный протест
В мире Украина
00:18
Названа причина ЧП под Тверью
Происшествия
00:39
На российской АЭС произошел коллапс
Происшествия Другое
01:14
Cирийские джихадисты ушли под землю
В мире Ближний Восток
00:42
В Алма-Ате полыхает склад с тоннами краски
Происшествия В мире
00:38
«Полтора часа кружились»: Бондарчук о происшествии над Москвой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение