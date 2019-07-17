Депутат Госдумы: Украина так и не поняла произошедшего в Крыму и на Донбассе

России. «Нельзя покупать и продавать свободу людей. Или в Киеве от пропаганды нацизма плавно переходят к поддержке рабства?» — риторически спросил газету ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик . Так он оценил появление петиции с призывом к Зеленскому «выкупить» Крым

Как считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, авторы петиции, предложившие президенту Владимиру Зеленскому купить Крым у России, «немного путаются в понятиях».

«Мы — не мешок картошки, не стадо коров. Ведь имеются в виду не голые поля, леса, горы. Речь идет о людях, которые в 2014 году сказали «нет» перспективам жизни в государстве, управляемом неофашистами», — сказал депутат. «Это нездоровая идея, говорящая о том, что и спустя пять лет в украинском обществе так и не поняли истинных мотивов событий, произошедших в Севастополе, Крыму и на востоке Украины», — полагает Белик.

«Украина объективно не готова нести ответственность за свои поступки, продолжая дурачиться, всерьез рождая и рассматривая детские инициативы, петиции и лозунги», ­— подытожил депутат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинцы предложили Зеленскому выкупить «в рассрочку» Крым и Донбасс у Москвы. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства. «Необходимо использовать тактику Китая, а именно договориться, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. »…» Также можно выкупить Крым», — отметил автор петиции.