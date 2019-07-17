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Депутат Госдумы: Украина так и не поняла произошедшего в Крыму и на Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
«Нельзя покупать и продавать свободу людей. Или в Киеве от пропаганды нацизма плавно переходят к поддержке рабства?» — риторически спросил газету ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Белик. Так он оценил появление петиции с призывом к Зеленскому «выкупить» Крым у России.
Как считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, авторы петиции, предложившие президенту Владимиру Зеленскому купить Крым у России, «немного путаются в понятиях».
«Мы — не мешок картошки, не стадо коров. Ведь имеются в виду не голые поля, леса, горы. Речь идет о людях, которые в 2014 году сказали «нет» перспективам жизни в государстве, управляемом неофашистами», — сказал депутат. «Это нездоровая идея, говорящая о том, что и спустя пять лет в украинском обществе так и не поняли истинных мотивов событий, произошедших в Севастополе, Крыму и на востоке Украины», — полагает Белик.
«Украина объективно не готова нести ответственность за свои поступки, продолжая дурачиться, всерьез рождая и рассматривая детские инициативы, петиции и лозунги», ­— подытожил депутат.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинцы предложили Зеленскому выкупить «в рассрочку» Крым и Донбасс у Москвы. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства. «Необходимо использовать тактику Китая, а именно договориться, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. »…» Также можно выкупить Крым», — отметил автор петиции.
Как известно, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение и считает полуостров «оккупированным». Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Белик , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Госдума , Деловая газета "Взгляд" , Киев , Республика Крым
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