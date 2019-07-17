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Мэй не согласилась с мнением Путина об устаревшей либеральной идее 

ТАСС + ещё 5 24 минуты назад
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не согласна с мнением президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела. Во время выступления в Королевском институте международных отношений она назвала его слова по этому поводу циничными.
"Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела", — сказала она.
С ее точки зрения, тот факт, что Путин сделал соответствующее заявление, "указывает на вызов, с которым мы [европейские страны] сталкиваемся, пытаясь защитить наши ценности".
В интервью газете Financial Times президент России в июне высказал мнение, что современная либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По его словам, в том числе и западные партнеры России признают, что некоторые ее элементы, например, мультикультарализм или отказ от традиционных ценностей, просто нереалистичны.
При этом президент РФ выразил убежденность, что либеральную идею нельзя уничтожать, так как она имеет право на существование. По его мнению, нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям.
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Комментарии9
Политика , Видео , В мире , Европа , Тереза Мэй , Владимир Путин , Королевский институт международных отношений , Financial Times , Германия , Великобритания , Франция
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