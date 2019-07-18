Матвиенко пообещала отмену роуминга с Белоруссией в сентябре

Россия и Белоруссия могут договориться об отмене роуминга уже к сентябрю 2019 года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, слова которой процитировал «Интерфакс».

По ее словам, стороны должны согласовать все вопросы, касающиеся отмены роуминга между странами к середине сентября и сразу «приступить к практическому решению».

«Как говорил посол Белоруссии в России [Владимир Семашко], до 15 сентября этот вопрос будет окончательно решен.

Обязательно эту историю дожмем», — пообещала Матвиенко в рамках VI форума регионов России и Белоруссии.

Спикер Совета Федерации добавила, что российская сторона уже готова и уже отменила внутренний роуминг. Однако в Минске пока опасаются выпадающих доходов. В свою очередь, председатель верхней палаты белорусского парламента Владимир Мясникович заверил, что в Белоруссии окончательное решение примут 2 августа в Полоцке Витебской области после встречи с операторами страны.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене роуминга в России. В законную силу документ вступил с 1 июня 2019 года, напомнила «Русская планета».

Шестой Форум регионов Белоруссии и России проходит в Санкт-Петербурге.