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Матвиенко пообещала отмену роуминга с Белоруссией в сентябре 

360tv.ru + ещё 16 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия и Белоруссия могут договориться об отмене роуминга уже к сентябрю 2019 года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, слова которой процитировал «Интерфакс».
По ее словам, стороны должны согласовать все вопросы, касающиеся отмены роуминга между странами к середине сентября и сразу «приступить к практическому решению».
«Как говорил посол Белоруссии в России [Владимир Семашко], до 15 сентября этот вопрос будет окончательно решен.
Обязательно эту историю дожмем», — пообещала Матвиенко в рамках VI форума регионов России и Белоруссии.
Спикер Совета Федерации добавила, что российская сторона уже готова и уже отменила внутренний роуминг. Однако в Минске пока опасаются выпадающих доходов. В свою очередь, председатель верхней палаты белорусского парламента Владимир Мясникович заверил, что в Белоруссии окончательное решение примут 2 августа в Полоцке Витебской области после встречи с операторами страны.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене роуминга в России. В законную силу документ вступил с 1 июня 2019 года, напомнила «Русская планета».
Шестой Форум регионов Белоруссии и России проходит в Санкт-Петербурге.
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Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Владимир Семашко , Совет Федерации
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