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Кремль отказался считать объективными следствие и суд по крушению Boeing в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не считает объективными следствие и суд по катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, которые проходят в Нидерландах.
«Наше отношение к следствию, которое ведется, и к суду в Нидерландах хорошо известно: мы не считаем это следствие объективным. С самого начала Россия предлагала свое участие и совместную работу для определения виновных в этой ужасной трагедии. России такая возможность предоставлена не была, поэтому мы не можем признать в качестве объективных результаты такого следствия без участия нашей страны», — заявил Песков, говоря о следствии по катастрофе, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь также отметил, что в этом плане ничего в позиции российской стороны не изменилось.
Ранее сообщалось, что в деле о крушении рейса МН17 появились новые свидетели.
Напомним, совместная следственная группа 19 июня назвала четырех подозреваемых в крушении МН17. Среди них трое россиян. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года.
Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в то время как Киев является полноправным членом ССГ и может подделывать доказательства.
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Политика , Видео , Происшествия
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