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Неверов отреагировал на предложение Володина по Конституции 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал, что из заявления спикера ГД Вячеслава Володина не следует, что нужно менять форму правления в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Неверова, "у нас президентская республика по форме правления", поэтому нет необходимости менять форму правления с парламентской на президентско-парламентскую. Также он отметил, что из статьи никаких обсуждений по этому вопросу не возникает.
"Сама форма правления сегодня достаточно эффективна", — заявил Неверов.
Он добавил, что роль парламента необходимо усилить.
Ранее Володин предложил Госдуме участвовать в формировании кабмина.
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Политика , Сергей Неверов , Вячеслав Володин , Госдума
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