Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал, что из заявления спикера ГД Вячеслава Володина не следует, что нужно менять форму правления в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Неверова, "у нас президентская республика по форме правления", поэтому нет необходимости менять форму правления с парламентской на президентско-парламентскую. Также он отметил, что из статьи никаких обсуждений по этому вопросу не возникает.
"Сама форма правления сегодня достаточно эффективна", — заявил Неверов.
Он добавил, что роль парламента необходимо усилить.
Ранее Володин предложил Госдуме участвовать в формировании кабмина.