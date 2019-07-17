Неверов отреагировал на предложение Володина по Конституции

По словам Неверова, "у нас президентская республика по форме правления", поэтому нет необходимости менять форму правления с парламентской на президентско-парламентскую. Также он отметил, что из статьи никаких обсуждений по этому вопросу не возникает.

"Сама форма правления сегодня достаточно эффективна", — заявил Неверов.

Он добавил, что роль парламента необходимо усилить.

Ранее Володин предложил Госдуме участвовать в формировании кабмина.