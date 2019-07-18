Беглов доложил Путину о новых мерах соцподдержки петербуржцев

По его словам, в частности, был введён круглогодичный бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, запущена служба «социальных участковых», которая координирует соцслужбы и социальных работников. С мая внедрена «карта петербуржца», которую получили уже 45 тыс. горожан.

Кроме этого, с 1 января 2020 года будет расширена категория граждан, попадающих под определение «блокадник», что даст право на социальную поддержку из бюджета города тем, кто родится или хотя бы один день прожил в осажденном Ленинграде, добавил врио губернатора.

Также, как сказал Беглов, 75 детских и 35 взрослых поликлиник Петербурга с опережением сроков, к концу этого года, должны быть полностью переведены на систему «бережливая поликлиника».

«Это очень хорошо», — отметил Путин, добавив, что систему «бережливых поликлиник» надо продвигать по всей стране.

Он также сообщил, что планирует обсудить с правительством вопросы первичного звена здравоохранения.

«То, что вы это запланировали в городе сделать, это хорошо. Но нужно, конечно, расширять количество «бережливых поликлиник»… Нужно стремиться к тому, чтобы все поликлиники работали по этой схеме», — обратился к Беглову президент.

Врио губернатора на это пообещал, что все взрослые поликлиники города будут переведены на эту систему к 2021 году.

Кроме этого, Беглов рассказал президенту об оптимизации тарифов на отопление и горячую воду, отметив, что благодаря мерам городских властей за полгода удалось сэкономить 1,5 млрд рублей, а с 1 июля 2019 по 1 июля 2020 года планируется сэкономить 3 млрд рублей. «На сегодняшний день получилось так, что с 1 июля у нас практически нет повышения цен на услуги ЖКХ», — отметил Беглов.

«Это очень хорошая практика, в этом смысле Петербург даже выгодно отличается от многих других субъектов РФ, поэтому я хочу пожелать вам успехов на этом направлении», — заметил Путин.

По словам Беглова, власти Санкт-Петербурга также работают над снижением тарифов по газу.

Он поблагодарил главу государства за средства из резервного фонда на реконструкцию стендов музея обороны и блокады Ленинграда и сообщил, что уже 7 сентября он будет запущен уже с обновленными экспозициями.

Беглов также рассказал, что по случаю приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной войне во всех школах Санкт-Петербурга будут проводиться тематические мероприятия. Он обратился к президенту с просьбой поддержать инициативу по проведению урока блокады в школах Санкт-Петербурга.