В Белоруссии задумались над разрывом договора с Россией

Белоруссии появилась петиция с призывом расторгнуть Союзный договор с Россией . Депутат Палаты представителей Национального собрания республики Анна Канопацкая разместила петицию на своей странице в Facebook

«Договор о создании Союзного государства полностью исчерпал себя, так и не достигнув задекларированных почти 20 лет назад целей», — написала депутат.

По ее словам, сотрудничество России и Белоруссии реализуется на основании других документов: двусторонних соглашений и договоров в рамках ЕАЭС

«Для исключения существующих и возможных других, в первую очередь политических рисков для нашей страны, Договор о создании Союзного государства должен быть денонсирован», — подчеркнула Канопацкая, не уточнив, о каких рисках идет речь.

В самой петиции указывается, что Союзный договор «ведет к потере реальных суверенитета и независимости Республики Беларусь».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства, унификацию законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.