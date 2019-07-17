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Путин поздравил Меркель с юбилеем 

Аргументы Недели + ещё 17 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в среду, 17 июля, в телефонном разговоре поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с юбилеем. Немецкому политику сегодня исполнилось 65 лет.
В Кремле подчеркнули, что в рамках состоявшейся беседы российский лидер тепло поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с этой знаменательной датой. Владимир Путин также направил ей телеграмму, передает РИА "Новости".
Напомним, в последнее время многих беспокоит состояние здоровья Меркель. Уже несколько раз канцлер начинала неудержимо дрожать во время официальных мероприятий.
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Политика , Ангела Меркель , Владимир Путин , РИА Новости , Германия
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