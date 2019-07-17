Путин поздравил Меркель с юбилеем

В Кремле подчеркнули, что в рамках состоявшейся беседы российский лидер тепло поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с этой знаменательной датой. Владимир Путин также направил ей телеграмму, передает РИА "Новости".

Напомним, в последнее время многих беспокоит состояние здоровья Меркель. Уже несколько раз канцлер начинала неудержимо дрожать во время официальных мероприятий.