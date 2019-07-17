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Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пекин высоко ценит комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о китайской угрозе. Об этом заявил представитель китайского МИД Гэн Шуан, передает РИА Новости.
Он отметил, что слова главы российского МИД четкие и позитивные. Дипломат подчеркнул, что отношения между странами в последние годы беспрецедентно развивались, и было «выстроено крепкое политическое взаимодоверие».
При этом территориальных претензий между Пекином и Москвой нет, что прописано в договоре о добрососедстве 16 лет назад.
«Любые попытки вбить клин в отношения между Россией и Китаем потерпят неудачу», — указал Гэн Шуан.
Стороны намерены и дальше укреплять сотрудничество и «вместе отстаивать беспристрастность и справедливость на международной арене», добавил он.
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина. Он также указал, что данные о проживании в Сибири и на Дальнем Востоке 12 миллионов граждан КНР «вызывают большие сомнения», а связанные с этим страхи «явно преувеличены».
В конце июня сообщалось, что Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
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Комментарии2
Политика , Азия , Кавказ , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Аргументы и Факты , Китай
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