Позиции России и Белоруссии в вопросах интеграции согласованы на 80%, рассказал белорусский министр экономики Дмитрий Крутой.
Об этом он сообщил по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
«Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать», — цитирует Крутого БЕЛТА.
Ранее Лукашенко предложил к 20-летию союзного договора в декабре снять все проблемные вопросы в российско-белорусских отношениях.