В Минске заявили о согласовании с Москвой 80% вопросов интеграции

Позиции России Белоруссии в вопросах интеграции согласованы на 80%, рассказал белорусский министр экономики Дмитрий Крутой. Александра Лукашенко. Об этом он сообщил по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина «Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать», — цитирует Крутого БЕЛТА. Ранее Лукашенко предложил к 20-летию союзного договора в декабре снять все проблемные вопросы в российско-белорусских отношениях.