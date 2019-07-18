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В Минске заявили о согласовании с Москвой 80% вопросов интеграции 

RT на русском + ещё 12 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Позиции России и Белоруссии в вопросах интеграции согласованы на 80%, рассказал белорусский министр экономики Дмитрий Крутой.
Об этом он сообщил по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
«Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать», — цитирует Крутого БЕЛТА.
Ранее Лукашенко предложил к 20-летию союзного договора в декабре снять все проблемные вопросы в российско-белорусских отношениях.
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Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск , Москва
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