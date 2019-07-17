Кто провоцируют конфликт России с Германией

Немецкие военные эксперты выступили с очередным грозным предупреждением. Они уверяют, что Россия специально ищет военный конфликт с Западом. И более того, может нанести «неожиданный удар» по Европе, в том числе с применением ядерного оружия. Откуда берутся подобные безумные взгляды в западном экспертном сообществе?

Россия вооружается запрещенными ракетами и готовится к войнам на территории ЕС , заявляют немецкие СМИ. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на доклад генерал-лейтенанта бундесвера в отставке, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе , передает РИА «Новости».

Генерал Браус заявил, что Россия специально ищет конфликта с Западом и пытается уничтожить мировой порядок, а также подорвать сплоченность Североатлантического альянса. По его мнению, Россия понимает, что не сможет победить НАТО, поэтому она может нанести «неожиданный удар», подкрепленный угрозой ядерного оружия. Итогом такого удара станет ситуация, когда Европа будет вынуждена выбирать между полноценной войной или подчинением Москве . Возможным местом начала «атак» докладчики назвали Прибалтику, Польшу Украину и Черноморские страны.

Район Карибского бассейна не рассматривается, и на том спасибо. Хотя в германской традиции сарказм не понимают. Там все прямолинейно.

Браус и Краузе заявили также, что ключевую роль в «конфликте» будет играть Германия , поэтому они призывают правительство ФРГ максимально быстро привести бундесвер в боевую готовность. С их точки зрения, Европа слишком увлечена проблемами изменения климата и вопросом беженцев из Третьего мира, в то время как реальная проблема под боком — Россия.

Генерал Браус и доктор Краузе — «старая гвардия», 1953 и 1951 годов рождения соответственно. Конечно, нет никакого смысла вводить «возрастной ценз», как того регулярно требует каждое новое поколение, считая предков отсталыми ретроградами, но в данном случае это так и есть. У генерал-лейтенанта в отставке Хорста-Хейнриха Рейнхарда Брауса, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО, все уже позади. Хотя некоторые помнят его фантастическую деятельность на должности главы «миротворческих» войск НАТО SFOR в Сараево , где он продержался менее полугода, не сойдясь во взглядах вообще со всеми, а не только с местными.

Сейчас он в основном ассоциирован с такими крайне правыми структурами, как Chatham house и Атлантический совет.

Примерно та же история и с профессором Христианско-Альбрехтского Университета в Киле Йоахимом Краузе. Он тоже сотрудничает с Chatham house, скорее всего именно эта организация и провоцирует подобные выступления отставников и провинциальных профессоров политологии.

Но Краузе не так прост, как его соавтор. Он известен как автор книги (вместе с Чарльзом Мэллори) «Химическое оружие в Советской военной доктрине: военный и исторический опыт с 1915 по 1991 года». И никто даже не интересуется, что никаких «советов» с «химическим оружием» в 1915 году еще даже не предвиделось. Самим большевикам не предвиделось, но Крауз аналогию выстроил. Это нормально для европейских советологов. Три года туда, три обратно — какая разница?

В 1995 году он вместе с тогда еще никому не известным Александром Раром написал объемную «Внешнюю политику России». Его часто печатали и переводили в России в профильных академических изданиях со статьями типа «Оценка вероятности войны: сходства и различия между Европой 1914 года и Восточной Азией 2014 года». Этот текст был написан аж в 2016 году, когда война на Донбассе уже даже миновала активную маневренную фазу, и мир необратимо изменился.

При этом с 2014 года профессор Краузе активно включился в прогнозирование событий на Донбассе, предрекая скорую войну между Россией и Западом (вопрос тут к очень уважаемым людям, членам редколлегий и наблюдательных советов российских академических журналов, ассоциированных с МИДом МГИМО и Дипакадемией, которые публиковали его в 2016 года — у вас глаза есть?). Вот цитаты из профессора Краузе в Handelsblatt от ноября 2014 года:

«Я не считаю, что война между Россией и Западом начинается уже сейчас, однако если Запад не отреагирует решительно и эффективно, война может стать реальностью через несколько лет».

Пять лет прошло, херр профессор, за слова будем отвечать?

«То, что мы наблюдаем в последние дни, является вооруженной агрессией России против Украины», — писал тогда Краузе.

Как говорил он тогда, «провалилась политика Германии, которая делала ставку на стратегию деэскалации, призванную предотвратить военное вмешательство России в украинский конфликт».

«Теперь федеральному правительству придется выработать стратегию эскалации, — подчеркивал еще в 2014 году кильский политолог. — Речь идет об экономических санкциях, ужесточенных и эффективных, таких как бойкот поставок газа и нефти, а также отправка «значительных сил Запада в страны Балтии, в Польшу и Румынию. Это будет сковывать действия российских войск, которые в противном случае могут быть отправлены на Украину».

Тогда же Краузе одним из первых заявил, что «следует снять табу с темы поставок оружия Украине из западных стран».

«Посмотрим, наберется ли федеральное правительство достаточной смелости и сил, чтобы предложить это. По крайней мере, 4 и 5 сентября, на саммите НАТО, Германии придется сказать решающее слово».

Германия такого слова не сказала, скорее наоборот, а призывы провинциального специалиста по российской агрессии пропали без вести.

Но профессор Краузе очень последовательный и упорный человек. Его коронным лозунгом стало что-то вроде «Германия должна отказаться от политики деэскалации в отношениях с Россией».

«В Германии все время говорят о деэскалации. Или о том, что нужно выстраивать доверие. Но как можно выстраивать доверие по отношению к правительству, которое нас постоянно обманывает в том, что касается Украины?», — это было сказано уже в 2015 году.

Со «сменой внешнеполитической доктрины Москвы» Краузе в том же выступлении на конференции ЕС по безопасности связывал и развитие событий на Ближнем Востоке. Число джихадистов по всему миру, по его словам, за последние четыре года увеличилось почти вдвое. Одной из причин Краузе назвал тогда «жестокость режима сирийского президента Башара Асада », с которой он противостоит собственному народу.

«Сирия сегодня — это самая большая кузня джихадистов. Почему Асад может себе это позволить? Потому что он получает оружие — из России и из Ирана. Это тоже вещи, которые нужно рассматривать в контексте».

Ну и до кучи еще Россия поставляет ракеты в КНДР.

Такое мы даже не комментируем. Просто надо запомнить, что профессор Йоахим Краузе сейчас в ФРГ главный ястреб-русофоб, уже лет пять занятый только тем, что призывает правительство Германии разрушить отношения с Россией, начать поставлять оружие на Украину и вообще готовиться к скорой войне, которая все не наступает никак. Более того, он там один такой, что снова возвращает нас к Chatham house и Атлантическому совету.

Федеральное правительство Германии вяло отмахивается, с Краузе последовательно спорят уважаемые в Германии политики и ученые, его все реже зовут на интервью. Тем не менее он олицетворяет собой вот эту апокалиптическую точку зрения, которой не изменяет десятилетиями, что тоже по своему достойно уважения. Все-таки человек верен своим убеждениям, даже если весь мир против. Лет восемьдесят назад на его Родине такие люди были очень востребованы.

Было бы очень просто списать такого рода взгляды на отсталость и усталость пенсионного возраста европейских советологов и генералов. Создается впечатление, что апокалиптические взгляды («Русские идут!», «завтра война с белым медведем») не столько местного происхождения, сколько аффилированы с даже не атлантическим, а именно англосаксонским мышлением. Конфронтация с Россией — это последнее, что требуется сейчас Германии. Тем не менее, в ней постоянно находятся получающие зарплату в Лондоне профессора, твердящие о том, что Россия — враг. Беда даже не в этом, а том, что Краузе не просто констатирует этот «факт», а подгоняет Берлин к конфликту с Москвой.

Другое дело, что в самой Германии эти взгляды заведомо определяются как маргинальные, но никто не может поручиться, что через пару лет тенденция не изменится.

В России есть устойчивая группа специалистов, считающая, что Германия — это настоящий союзник России в Европе, только какие-то случайные обстоятельства несколько раз разводили раз по разные стороны баррикад. Это спорная теория, но все-таки доля правды в ней есть. Только вот сложно это объяснить тем в Германии, чьи взгляды последовательно формировались на странной смеси антисоветизма и русофобии, хотя изначально это все-таки разные понятия. Мы стараемся, но устойчивая группа профессора Крауза и людей из Атлантического совета и Chatham house нас не слышит.