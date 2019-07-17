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В Кремле назвали статью Володина по Конституции темой для дискуссии 

РИА Новости + ещё 54 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина про Конституцию РФ, это точка зрения председателя нижней палаты парламента и тема для дискуссии, позиции по ней пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в "Парламентской газете" была опубликована статья Володина. Он заявил, что, по его мнению, базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.
"Мы ознакомились. Широкий резонанс получила эта статья, опубликованная в "Парламентской газете". Это точка зрения спикера нижней палаты парламента — Думы, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии. Собственно, он изложил свое мнение, свою личную точку зрения. Сейчас она дискутируется", — сказал Песков журналистам.
Песков уточнил, что говорить об актуальности этого вопроса сложно. "Это же новая инициатива", — пояснил он.
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