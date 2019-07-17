17 июля — День трагедий и катастроф

Сегодня, 17 июля очередная годовщина двух трагедий, каждая из которых по-своему отразилась на судьбе России . 101 год назад, в Екатеринбурге был расстрелян бывший царь Николай II , его семья (жена, сын и четыре дочери), врач Боткин и трое слуг. Преступление абсолютно бессмысленное, более того, нанесшее серьёзный моральный ущерб советской власти

Во-первых, ни Николай II, ни кто-либо из его детей к моменту их убийства не могли претендовать на корону Российской империи. Не было уже ни империи, ни короны. Подавляющее большинство командующих белыми армиями выдвинуло лозунг «непредрешения» (форму власти в России, после победы над большевиками, должно было определить Учредительное собрание).

Во-вторых, позиции монархистов в антибольшевистском лагере были слабы, большинство выступало за ту или иную форму республики.

В-третьих, восстановления монархии Романовых, не только во главе с бывшим царём, но даже с любым из великих князей, не желали победившие в Первой мировой войне союзники России.

В-четвёртых, к началу ХХ века уже сложилась практика высылки свергнутых монархов из страны, без права возвращения (как раз, чтобы предотвратить гипотетические претензии на возвращение к власти).

В-пятых, даже казнённых английской и французской революциями монархов (Карла I и Людовика XVI) хотя бы публично судили. Пусть суды эти и были предвзятыми, но они были открытыми, а обвиняемые имели возможность выступать в свою защиту. Николая II просто убили без суда, на основании решения местной власти (одобренного центром задним числом), которое эта власть принимать не имела ни прав, ни полномочий.

То есть даже гипотетический проигрыш большевиками Гражданской войны, не открывал Романовым дорогу к власти. Столь же гипотетический захват бывшего царя наступавшими войсками Комуча (весьма сомнительный, ибо если сумели эвакуироваться практически все организаторы расстрела, то и царскую семью вывезти в Москву при желании было бы можно) скорее создавал проблемы лагерю контрреволюции. Непонятно, что с ним было делать. Его появление у белых внесло бы в их и так не единые ряды дополнительные разброд и шатания. Боюсь, что желание избавиться от Николая II любым способом у руководителей Комуча было бы ещё большим, чем у большевиков. Так что и там его жизнь была бы в опасности. Но, любая трагедия, которая могла бы произойти с царём у белых сыграла бы на руку красной пропаганде. В то время, как убийство отрекшегося императора, его жены, несовершеннолетних детей, слуг и семейного врача дало козыри в руки пропаганде антибольшевистской.

В целом, жестокое убийство императора и его семьи сошло большевикам с рук. В кровавой вакханалии гражданской войны, когда взаимная жестокость стала нормой, на этот казус не обратили большого внимания. Но надо заметить, что сами организаторы и исполнители убийства явно не считали свои действия героическим подвигом (понимали их преступность даже с точки зрения революционного беззакония). Иначе бы они не производили свои действия в тайне и не заметали бы следы так лихо, что даже останки убитых удалось найти через 73 года, перезахоронить через 80 лет, а окончательно идентифицировать только через 90 лет, после казни. В конце концов, тех же Карла и Людовика казнили публично, на эшафоте, ни от кого не прячась. Англичане и французы явно чувствовали свою правоту, чего не скажешь о большевиках.

В конечном итоге, организаторы этого бессмысленного убийства добились лишь одного — сохранили имена Николая II и членов его семьи в веках. Церковь их канонизировала, а в обществе до сих пор идёт дискуссия о масштабе личности последнего русского царя. Без екатеринбургского убийства всего этого не было бы.

Вторая трагедия, случившаяся 17 июля, произошла в 2014 году. Первоначально она несла России гораздо большую опасность, чем убийство царской семьи, но к настоящему моменту, через пять лет, вылилась в бессмысленный пшик. Сейчас она привлекает куда меньше общественного интереса, чем судьба Романовых, хоть масштаб этой трагедии не меньше, а произошла она совсем недавно. В этот день над Донбассом был сбит рейс MH-17. Погибло 298 человек (283 пассажира и 15 членов экипажа).

Время, место, характер трагедии, реакция на неё в США, Европе и на Украине, порядок расследования, явная тенденциозность следствия — всё свидетельствует о том, что трагедия с малайзийским Боингом была подготовлена по инициативе, под руководством и при участии ЦРУ США, а основными исполнителями были политические и военные руководители киевского режима, пришедшего к власти на Украине в результате февральского вооружённого переворота 2014 года.

Данная провокация имела многослойный характер. Во-первых, она послужила поводом для расширения и углубления режима антироссийских санкций, который до падения Боинга в основном распространялся на физических лиц, также было прервано участие России в Группе восьми и её участие в программах взаимодействия с НАТО . Всё это нанести России серьёзный экономический и политический ущерб не могло. Серьёзные финансово-экономические санкции были введены именно после трагедии с рейсом MH-17. Не исключено, что не будь истории с Боингом, США не удалось бы склонить ЕС к столь радикальным мерам.

Во-вторых, она должна была скомпрометировать российскую государственную власть, сделать её нерукопожатой на всех уровнях, дать возможность объявить Россию страной террористом, страной изгоем, оправдать вмешательство в её внутренние дела с целью смены власти. Американцы этих намерений не скрывали. Их целью было разрушение российского государства.

В-третьих, обвинить в международном терроризме планировали и ополченцев Донбасса. По мнению Вашингтона и официального Киева, близился момент победы над восставшим Донбассом. За победой должны были последовать массовые репрессии и этническая чистка региона. Чтобы оправдать будущие действия киевских карателей по плановому геноциду населения Донбасса, надо было вызвать у американского и европейского обществ отвращение к этим людям. Их необходимо было представить жестокими убийцами мирных путешественников, просто пролетавших над их территорией. А действия украинских карателей западная пресса представила бы как эмоциональную реакцию на «зверства сепаратистов». На фоне Боинга общественность поверила бы во что угодно. Никто не стал бы в результате осуждать «восстанавливавших территориальную целостность» украинских наци.

Однако всё это было возможно лишь в случае, если бы удалось сломить Россию. Впрочем, Барак Обама и его команда не сомневались, что они находятся в шаге от победы. В Вашингтоне считали, что санкции вот-вот разорвут российскую экономику «в клочья», что находящаяся почти в полной международной изоляции Москва не рискнёт активно вмешаться в ход украинской карательной операции в Донбассе. Это было время, когда и в США, и в Киеве верили, что вот-вот падёт Донбасс, что эта катастрофа подорвёт доверие населения России к своему руководству, что майдан переместится в Москву, что Россия будет разрушена, а участники антироссийской коалиции будут делить трофеи. Это именно тогда не только в украинских социальных сетях, но и на высоком государственном уровне грезили парадами победы в Москве и Севастополе, украинским флагом над Кремлём, присоединением к Украине Кубани, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской областей (и дальше насколько хватало фантазии), считали дивиденды от будущих репараций и контрибуций, прикидывая сколько десятилетий на эти деньги можно будет безбедно жить, обещали русским статус людей второго сорта, которым разрешено только работать 12 часов в день, а от образования, науки, культуры, участия в политической деятельности они должны быть избавлены.

В общем, все заинтересованные лица, организовавшие провокацию с рейсом MH-17, верили, что она сорвёт лавину, которая похоронит под собой Россию. Но не сложилось. Россия выстояла, потеснила США в ключевых стратегических точках планеты, создала бурно развивающуюся систему союзов, серьёзно ограничивающих реализацию гегемонистских планов Вашингтона и уже начала посягать на «святое»: продаёт системы ПВО не только врагам США, но и членам НАТО, а также всерьёз претендует на роль главного экономического и политического партнёра если не всего ЕС, то «Старой Европы» (Франции, Германии, Италии, Австрии).

В финансово-экономическом плане Россия оказалась гораздо устойчивее, чем считали США. Более того, она и в военном плане оказалась гораздо сильнее, чем надеялись в Вашингтоне. Слова: «Навсегда отучим проверять», — из песенной строчки превратились в геополитическую реальность.

Смысл «расследования» с заранее заданными антироссийскими выводами пропал. Те, кого такой итог следствия не устраивает (а это не только Малайзия и Россия, но и часть стран ЕС) либо говорят прямо, либо как европейцы намекают, что не верят бездоказательным утверждениям и не будут ими руководствоваться в своих взаимоотношениях с Россией.

Почти 300 человек погибли бессмысленно. Преступление себя не оправдало. В этом отношении трагедия MH-17 абсолютно похожа на трагедию царской семьи. Но есть и отличие. Организаторы и исполнители екатеринбургского убийства, могли бы (если бы были живы) сказать в своё оправдание, что действовали в условиях гражданской войны, находились под воздействием революционной пропаганды, внушавшей ненависть, как в отношении бывших правящих классов в целом, так и в отношении Николая II и его близких в частности, в общем свалить часть своей вины на общую обстановку.

Организаторы и исполнители провокации с малайзийским Боингом никак не могут оправдаться. 298 погибших не были ни русскими, ни жителями Донбасса (в отношении которых, представители Киева и Вашингтона, организовавшие провокацию могли бы испытывать ненависть). Они никак не влияли на ход гражданской войны на Украине. Они просто пролетали мимо. Если бы провокация удалась и Россию удалось бы похоронить, то её организаторы могли бы сказать, что «победителей не судят», а во время войны не обойдёшься без случайных жертв. Но свою войну они проиграли и, в отличие от убивших царскую семью большевиков, которым, по причине их своевременного упокоения, угрожает только Суд Божий, убийцы пассажиров и экипажа малайзийского Боинга ещё могут ответить перед судом земным.