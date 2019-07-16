В Совфеде прокомментировали назначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК

Европарламент , после непростого периода обсуждения кандидатуры фон дер Ляйен, во вторник с небольшим перевесом голосов избрал ее новым руководителем ЕК. Фон дер Ляйен должна занять свой пост в ноябре текущего года на пять лет.

"Без всякого показного оптимизма осторожно предположу, что Урсула фон дер Ляйен будет вынуждена учитывать меняющиеся в Европе настроения. Безрезультатная война всем надоела. В Европарламенте все больше депутатов, которые хотят нормализации европолитики", — сказал Морозов.

"Возможно, мать семерых детей прислушается к ним", — добавил он.

Отметив, что к сторонникам нормализации отношений с Россией новую главу Еврокомиссии отнести нельзя, Морозов вместе с тем подчеркнул, что одно дело быть министром обороны Германии и добиваться увеличения военного бюджета, а совсем другое — управлять европейский политикой.