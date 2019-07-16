Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде прокомментировали назначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может прислушаться к меняющимся в Европе настроениям и пойти по пути нормализации отношений ЕС с Россией, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Европарламент, после непростого периода обсуждения кандидатуры фон дер Ляйен, во вторник с небольшим перевесом голосов избрал ее новым руководителем ЕК. Фон дер Ляйен должна занять свой пост в ноябре текущего года на пять лет.
"Без всякого показного оптимизма осторожно предположу, что Урсула фон дер Ляйен будет вынуждена учитывать меняющиеся в Европе настроения. Безрезультатная война всем надоела. В Европарламенте все больше депутатов, которые хотят нормализации европолитики", — сказал Морозов.
"Возможно, мать семерых детей прислушается к ним", — добавил он.
Отметив, что к сторонникам нормализации отношений с Россией новую главу Еврокомиссии отнести нельзя, Морозов вместе с тем подчеркнул, что одно дело быть министром обороны Германии и добиваться увеличения военного бюджета, а совсем другое — управлять европейский политикой.
Последние новости
Умерла актриса Ольга Вяликова Названа сумма изъятого у коррупционеров имущества в 2018 году Российский генерал прокомментировал исследование об "уязвимости" С-400
Комментарии
Политика , Олег Морозов , ЕС , Европарламент , Совет Федерации , Еврокомиссия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем плоха? Что будет с Меркель141
300 миллионов: как россиянка надурила знакомых и улетела63
«Мы тут за Россию»: в Бердянске вспыхнул скандал из-за языка537
Зеленскому предложили купить Крым и Донбасс47
Пока вы не уснули: новая строка в платежках ЖКХ34
Видео
00:31
Совсем плоха? Что будет с Меркель
В мире Статьи
00:59
Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией
США В мире
01:39
«Ласковый и нежный зверь»: Пугачева обратилась к Галкину
Шоу-бизнес
10:34
В США нашли способ сдержать Россию
США В мире
01:04
Алибасов набросился на женщину в эфире «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
02:26
«Мы тут за Россию»: в Бердянске вспыхнул скандал из-за языка
Украина В мире
00:33
Скабеева язвительно ответила украинскому дипломату
Общество
04:47
Названы пять сценариев российско-белорусских отношений
СНГ В мире
00:07
Последствия тропического ливня в Москве показали на видео
Погода Новости Москвы
00:54
«Гематомы по телу»: композитора нашли мертвым
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение