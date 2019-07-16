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Климкин усомнился в значимости русского языка 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что русский язык не имеет серьезного веса в международных отношениях.
Климкин в своем Facebook напомнил, что создании ООН в 1945 году устав был издан в том числе и на русском языке, а в 1946 году он стал одним из официальных языков организации.
«Но время уходит. СССР, который был основателем ООН, уже не существует. И чем, скажите, русский язык до сих пор так важен? Почему, скажем, не польский, немецкий или, например, хинди? Не пришло время пересмотреть эту систему? Можно и более глобально, можно поговорить и о системе Совета Безопасности, и о праве вето, но если всех так интересует языковой вопрос, можем начать и с него», — написал министр.
Он добавил, что не видит сейчас определяющей роли русского языка в «архитектуре международных отношений».
«Чтобы снять лишние вопросы и расставить точки над i: я не против ни одного другого языка, я только за. За украинский. В конце концов, у нас все постоянно против чего-то, уже как-то время быть за», — подчеркнул глава МИД.
Климкин в своем посте также поздравил украинцев со вступлением в силу закона о госязыке.
Вступивший в силу украинский закон о госязыке закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. Он уже подвергся критике со стороны ОБСЕ и ООН.
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Комментарии1
Политика , В мире , Прибалтика , Украина , Павел Климкин , МИД , ОБСЕ , ООН
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