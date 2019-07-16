Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия поднимает в СБ ООН тему нарушения Украиной минских соглашений 

Газета.Ru 4 часа назад
Ряд проголосовавших против стран объяснили такое решение неудачным временем для заседания, которое совпало с инаугурацией президента Украины Владимира Зеленского. Также звучал довод о том, что стоит подождать вступления закона в силу. Тогда российская сторона предложила провести такое заседание именно 16 июля.
Согласно процедуре Совета безопасности, повестка заседания вновь будет вынесена на голосование. Тем не менее, тема уже стоит в плане совета на июль и, скорее всего, все-таки будет обсуждена.
Газета.Ru: последние новости
"Бредом сумасшедшего" назвали в РФ слова Турчинова о Крымском мосте Турция резко отреагировала на санкции ЕС Украинский депутат удивлен московским гостеприимством
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Совбез ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: В платежках ЖКХ появится новая строка
ЕС призвал Россию к ответу по делу MH17605
Окружение Зеленского держит его в ''футляре''
В США нашли способ сдержать Россию19
Что «спрятала» Россия в отправленных Турции С-40058
Видео
04:47
Названы пять сценариев российско-белорусских отношений
СНГ В мире
00:54
«Гематомы по телу»: композитора нашли мертвым
Происшествия Статьи
00:55
Водяной смерч в Сочи попал на видео
Погода Общество
01:30
ЕС призвал Россию к ответу по делу MH17
Происшествия
03:52
Рома Жуков объявил войну бывшей жене
Шоу-бизнес
00:29
Силуанов назвал причину развала СССР
Политика
00:59
Женщина попыталась задержать скоростной поезд ногой
Происшествия
00:59
Что «спрятала» Россия в отправленных Турции С-400
Армия Статьи
00:36
Росгвардия заявила о праве сотрудников не представляться
Общество
02:29
«Зеленский, как слышно?» Чего требуют жители Донбасса
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение