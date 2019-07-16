«Готовьтесь к люстрации»: в Крыму ответили на угрозы Турчинова

Первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс заявил, что слова бывшего секретаря Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Александра Турчинова о способности украинских ракет разрушить Крымский мост мог сказать только неадекватный человек, передает ФАН.

«Все это заявление — сплошное безумие и бред сумасшедшего. У украинской стороны нет оружия, способного нанести вред Крымскому мосту», — заявил крымский парламентарий.

Турчинов ранее заявил в разговоре с изданием LB.ua, что крылатые ракеты «Нептун», созданные украинскими конструкторами, могут «в считанные минуты разнести» мост через Керченский пролив. Кроме того, экс-секретарь СНБО подчеркнул, что ракеты могут уничтожить военные корабли ВМФ России «любого класса в портах Черного и Азовского моря».

Фикс отметил также, что Турчинову стоит не выдвигать безумные идеи, а готовиться к грядущей люстрации, которую готовит новый президент Украины Владимир Зеленский

«Турчинову стоит сейчас думать, как он будет отвечать за все трагедии, которые они натворили на Донбассе и на Украине, как он будет отвечать за возрождение нацизма», — резюмировал первый вице-спикер.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в свою очередь заявила, что угрозы Турчинова нужно оценивать в рамках европейского правового поля.

«Все заявления подобного рода — государственных деятелей, политических деятелей, которые претендуют и занимают руководящие посты в различных ветвях власти, — нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, или давайте говорить еще специфичнее — «еэсовского» правового поля, с которым ассоциируется Украина», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Главред журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в разговоре с НСН подчеркнул, что Крымский мост надежно прикрыт системами противоракетной обороны.

«Для того, чтобы уничтожить Керченский мост, необходим удар целой группы таких ракет [«Нептун»]. Одна или две ничего не решат, потому что нужно понимать, что мост прикрыт системой ПВО, и запустить нужно не один десяток таких ракет. То есть речь идет уже о большой войне. А в большую войну между Украиной и Россией я очень мало верю, потому что это полное самоубийство», — отметил Шурыгин.

Он подчеркнул, что не стоит недооценивать угрозу украинского нападения, однако заявления, подобные турчиновскому, может делать «абсолютный отморозок и очень неумный человек».

«У людей этой политической группы до сих пор в голове живут иллюзии того, что можно решать проблемы военным путем. С одной стороны, хорошо, что сейчас все они уже бывшие. Но «бывшие» всегда могут стать «нынешними», — добавил военный эксперт.

Оборона Крымского моста выстроена по системе A2/AD (anti access/area denial), отметил эксперт. То есть, вокруг объекта охраняются суша, море и воздух — дежурство несут зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», «Тор», «Бук-М2» и новейшие ЗРК С-400 «Триумф».

В марте 2019 года директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи сформирована специальная бригада Национальной гвардии РФ для охраны Крымского моста.

«Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада», — сообщил Золотов.

По словам генерала, в распоряжении бригады целый арсенал разнообразных средств, предназначенных для предотвращения любой диверсии — как морской, так и сухопутной.

Кроме росгвардейцев, Крымский мост охраняют также истребители Су-27 и противолодочный самолет Ил-38. Они регулярно патрулируют район вокруг моста.