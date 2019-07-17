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Госдума уточнит понятие «шпионские устройства» 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Какие гаджеты можно будет отнести к запрещенной аппаратуре, а какими спокойно пользоваться уточнят в Госдуме. Там на рассмотрении находится соответствующий пакет инициатив Правительства, а 17 июля их планирует рассмотреть Комитет палаты по госстроительству и законодательству.
Новые нормы уже были приняты в двух чтениях и призваны защитить граждан от неприятностей с законом в бытовых ситуациях: при покупке каких-то гаджетов для личных целей. Например, в ручке вполне может оказаться микрофон, в часах — видеокамера. Между тем, сегодня покупателям любой шпионской техники грозит уголовная ответственность.
Сейчас злоумышленниками становятся обыватели, которые приобретали технические средства наблюдения, аудио— и видеозаписи в Интернете или в общедоступных магазинах. Граждан, купивших, например, флешку со встроенным диктофоном или наручные часы со встроенной видеокамерой пока что ждут штрафы в десятки тысяч рублей. Суды приравнивают владельцев таких чудо-средств к тем, кто занимается «незаконным оборотом специальных технических средств (СТС)», что подпадает под действие статья 138 УК РФ и влечёт наказание в размере до 200 тысяч рублей.
«Лицу, не обладающему специальными познаниями, сложно определить, относится ли, например, ручка со встроенным диктофоном или часы со встроенной видеокамерой к специальным техническим средствам», — отметил председатель Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
Кроме того, нераскрытое в законодательстве значение термина может приводить к его широкому толкованию в правоприменительной практике. С целью разграничения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации от иных технических средств, разрешенных к применению, предлагается внести соответствующие изменения в УК РФ.
Ко второму чтению законопроектов были уточнено в КоАП определение «специального технического средства». Под ним предлагается понимать приборы, системы, комплексы, устройства, которым независимо от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного получения информации либо доступа к ней.
Кроме того, дополняется примечанием статья 20.23 КоАП «Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Примечание предусматривает отсылку на определение «специальных технических средств» в УК. Санкции, предусмотренные КоАП, законопроектом не меняются.
Все помнят, как в 2017 году курганский фермер Евгений Васильев был приговорён судом к ограничению свободы за то, что купил в интернете GPS-трекера для отслеживания передвижения своей коровы. Вскоре эта история дошла до Владимира Путина, и дело было прекращено. А в декабре 2018 года пленум Верховного суда РФ принял постановление, согласно которому, например, покупка трекера для отслеживания собственного ребенка, охраны автомобиля или животных не образует состава преступления за оборот шпионской техники.
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Политика , Наука и техника , Евгений Васильев , Павел Крашенинников , Владимир Путин , Госдума , Конституционный комитет Госдумы
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