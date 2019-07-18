В Киеве заявили о готовности к обмену пленными по формуле «208 на 69»

КИЕВ , 18 июл — РИА Новости. Киев готов к проведению обмена пленными в Донбассе по формуле «208 на 69» в кратчайшие сроки, заявил представитель властей Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской — одном из немногих переходов через линию разграничения.

"Достигнута договоренность о начале процедуры обмена в соотношении «208 на 69». Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующую дату. Мы могли даже сегодня провести этот обмен. Это было поддержано даже представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но выступили против представители Москвы. Поэтому в итоге договорились провести процедуру правовой очистки", — сказал Бессмертный на брифинге в четверг.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в декабре 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.