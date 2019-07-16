Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что новые переговоры главы государства с его российским коллегой Владимиром Путиным состояться. При этом он отметил, что конкретная дата ещё не определена.
Рябошапка уточнил, что беседа состоится по телефону, передаёт РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры Путина с Зеленским изменили вектор взаимоотношений двух государств. По её словам, такие перемены могут повлиять на принятие честного и законного решения по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского