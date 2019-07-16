Кремль прокомментировал ход предвыборной гонки в Москве

«Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит, за тем, какие решения принимаются. Это вопрос избиркома, и здесь Кремль просто не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию», — заявил Песков, передает ТАСС.

Он напомнил, что Путин всегда говорит о необходимости прозрачности выборов.

«Я хочу вам напомнить слова президента, который неоднократно говорил о безальтернативности чистых выборов. До сих пор в Москве выборы проходили достаточно на высоком стандарте, это и является основополагающими тезисами, из которых все исходят», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что сама процедура сбора подписей является архаичной, Песков сказал, что этот вопрос следует анализировать уже по результатам прошедших выборов, передает РИА «Новости».

«Сформированной позиции на этот счет нет, это надо анализировать. Вы знаете, что избиркомы действуют в соответствии с буквой и духом закона. Они исходят из того предвыборного законодательства избирательного, которое у нас есть. Сначала должны пройти выборы, потом можно будет как-то анализировать их результаты, но по ходу что-то делать, какие-то заключения, наверное, было бы неверно», — добавил он.

Ранее среди поддержавших кандидатов в Мосгордуму были найдены «мертвые души». Об этом сообщил член Общественной палаты Илья Ремесло, который опубликовал результаты расследования и привел фотографии могил тех, кто якобы поддержал выдвиженцев. В то же время в Мосгоризбиркоме рассказали о шантаже со стороны ряда кандидатов в Мосгордуму.

Напомним, в воскресенье полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября в единый день голосования. Все 45 депутатов Мосгордумы избираются по одномандатным округам, как и на прошлых выборах.