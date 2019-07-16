«Не обладает политической жилкой». В Зеленского не верят

Большинство россиян (56%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что Владимиру Зеленскому не удастся сконцентрировать все инструменты власти в своей стране, поскольку он, по их мнению, не обладает необходимой президенту политической жилкой.

26% опрошенных не хотят загадывать, получится ли у Зеленского это сделать, поскольку прошло слишком мало времени с даты вступления в силу его президентства.

18% респондентов считают, что ему удастся сконцентрировать инструменты власти на Украине, поскольку каждому человеку на новом месте работы требуется время. Тем более, что работа у Владимира Зеленского очень ответственная.

Всего в опросе приняли участие 6 402 человека.

Ранее руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предположил, что украинский президент Владимир Зеленский может выполнить свое обещание и снять блокаду с Крыма.

По его словам, такой сценарий возможен исключительно после парламентских выборов. При этом вероятность такого сценария Бортник оценил в 30%.

«Если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией.