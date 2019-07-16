В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста

Ранее Турчинов в интервью изданию LB.ua сказал, что крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.

"Крымский мост оснащен многоступенчатой, современной и комплексной круглосуточной защитой. Мост надежно охраняется наземными, подводными, надводными и воздушными силами", — сказал РИА Новости Шеремет.

"Крымский мост — это стратегический объект. Любые провокации будут пресекаться незамедлительно", — сказал депутат.