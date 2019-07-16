Украина не хочет помогать Донбассу

Большинство россиян (82%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, с уверенностью утверждают, что урегулирование конфликта в Донбассе Киеву совершенно не нужно.

По их мнению, если Украина начнет помогать Донбассу, то она автоматически перестанет обогащаться за счет других стран.

15% респондентов имеют другое мнение на этот счет. Они считают, что Киеву надоело постоянное кровопролитие, поэтому они также нуждаются в урегулировании данного конфликта.

3% опрошенных говорят, что эта тема им совершенно не близка.

Всего в опросе приняли участие 5 486 человек.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведение сил в Станице Луганской нельзя считать хорошим началом урегулирования конфликта в Донбассе. Он рассказал «Известиям», что «в одном месте Киев отводит войска, а во всех других усиливает смертоносный огонь».

По словам Пушилина, украинские военные ведут активные обстрелы территорий ДНР по всей линии соприкосновения. Пострадали местные жители, в том числе дети, подчеркнул он.