В Совфеде отметили символический характер санкций ЕС против Турции

«Санкции, конечно, носят символический характер и призваны указать Турции, что Евросоюз не согласен с такими односторонними действиями», — цитирует РИА Новости парламентария.

Как отметил сенатор, Москва не является сторонником санкционной политики, поскольку она ничего не дает.

«Но мы всегда высказывали озабоченность по поводу односторонних действий Турции в этом регионе и призывали к политическим инструментам разрешения этого конфликта», — добавил он.

Как напомнил Морозов, ситуация вокруг действий Турции в акватории Кипра имеет глубокие корни.

«Евросоюз всегда соглашался с позицией Кипра и Греции в том, что Турция не имеет юрисдикции над акваторией, где собирается добывать газ. Такова же позиция США», — сказал он.

Ранее в ЕС одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

Как подчеркнули в Турции, решение ЕС не повлияет на решимость Анкары «продолжать связанную с углеводородами деятельность в Восточном Средиземноморье».