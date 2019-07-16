Санкции ЕС в отношении Турции носят символический характер, они призваны лишь обозначить позицию. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
«Санкции, конечно, носят символический характер и призваны указать Турции, что Евросоюз не согласен с такими односторонними действиями», — цитирует РИА Новости парламентария.
Как отметил сенатор, Москва не является сторонником санкционной политики, поскольку она ничего не дает.
«Но мы всегда высказывали озабоченность по поводу односторонних действий Турции в этом регионе и призывали к политическим инструментам разрешения этого конфликта», — добавил он.
Как напомнил Морозов, ситуация вокруг действий Турции в акватории Кипра имеет глубокие корни.
«Евросоюз всегда соглашался с позицией Кипра и Греции в том, что Турция не имеет юрисдикции над акваторией, где собирается добывать газ. Такова же позиция США», — сказал он.
Ранее в ЕС одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Совет Евросоюза предложил главе европейской дипломатии Федерике Могерини проработать возможные меры в отношении Турции.
Как подчеркнули в Турции, решение ЕС не повлияет на решимость Анкары «продолжать связанную с углеводородами деятельность в Восточном Средиземноморье».
Замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с газетой «Известия» отметил, что шаги ЕС могут затруднить политический процесс по урегулированию конфликта.