Украинские депутаты восхитились гостеприимством РФ

На прошлой неделе Медведев встретился в Москве с лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко , сопредседателем партии Рабиновичем и главой ее политсовета Виктором Медведчуком

«Нас очень гостеприимно принимали», — отметил Рабинович.

По его словам, российская сторона не вела «какой-то монолог», а еще и «сидела и слушала». Более того, после публичной части встречи украинский парламентарий подошел к Медведеву и предложил поговорить «уже по-человечески» без камер. Российский премьер согласился.

«Мы долго потом говорили, вместе вышли в другую комнату и пили чай. Думаю, что-то такое произошло в душах у всех, все хотят договариваться», — подчеркнул украинский парламентарий.

По словам Вадима Рабиновича, в ходе беседы с Медведевым он подчеркнул, что Украина будет претендовать на Крым всегда, «и России следует с этим жить». Целью поездки в Москву украинский депутат назвал продолжение контактов, без которых «ничего не будет».