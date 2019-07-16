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Украинские депутаты восхитились гостеприимством РФ 

Рамблер 14 минут назад
Украинские политики были гостеприимно приняты премьер-министром России Дмитрием Медведевым и по-человечески с ним поговорили. Об этом в эфире канала «112» рассказал один из них — депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
На прошлой неделе Медведев встретился в Москве с лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко, сопредседателем партии Рабиновичем и главой ее политсовета Виктором Медведчуком.
«Нас очень гостеприимно принимали», — отметил Рабинович.
По его словам, российская сторона не вела «какой-то монолог», а еще и «сидела и слушала». Более того, после публичной части встречи украинский парламентарий подошел к Медведеву и предложил поговорить «уже по-человечески» без камер. Российский премьер согласился.
«Мы долго потом говорили, вместе вышли в другую комнату и пили чай. Думаю, что-то такое произошло в душах у всех, все хотят договариваться», — подчеркнул украинский парламентарий.
По словам Вадима Рабиновича, в ходе беседы с Медведевым он подчеркнул, что Украина будет претендовать на Крым всегда, «и России следует с этим жить». Целью поездки в Москву украинский депутат назвал продолжение контактов, без которых «ничего не будет».
Комментарии2
Политика , В мире , Украина , Дмитрий Медведев , Вадим Рабинович , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Верховная Рада
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