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Россию и Китай соединит канатная дорога 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Строительство канатной дороги, соединяющей Благовещенск и китайский Хэйхэ, стартовало.
Протяжённость дороги, которую протянут над Амуром, — 973 метра. Завершить работы планируется во второй половине 2022 года, сообщает ТАСС.
Предполагается, что ежегодный поток пассажиров составит миллион человек к 2014 году, пропускная способность при этом — 457 человек в час. Строительство обойдётся более чем в 3,5 млрд рублей.
Как писал News.ru ранее, власти Краснодарского края и «Морской порт Геленджик» подписали весной 2018 года соглашение о строительстве береговой структуры и многофункционального рекреационного комплекса в порту, объём инвестиций в проект составляет около 12,5 млрд рублей.
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Политика , Общество , ИТАР-ТАСС , Благовещенск , Китай
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