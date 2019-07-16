Россию и Китай соединит канатная дорога

Строительство канатной дороги, соединяющей Благовещенск и китайский Хэйхэ, стартовало.

Протяжённость дороги, которую протянут над Амуром, — 973 метра. Завершить работы планируется во второй половине 2022 года, сообщает ТАСС.

Предполагается, что ежегодный поток пассажиров составит миллион человек к 2014 году, пропускная способность при этом — 457 человек в час. Строительство обойдётся более чем в 3,5 млрд рублей.

Как писал News.ru ранее, власти Краснодарского края и «Морской порт Геленджик» подписали весной 2018 года соглашение о строительстве береговой структуры и многофункционального рекреационного комплекса в порту, объём инвестиций в проект составляет около 12,5 млрд рублей.