В законодательстве может появиться понятие «торговый центр»

В российском законодательстве хотят прописать определения понятий «торговый центр» и «торговый комплекс». Кроме того, их собственников предлагают обязать платить новый вид штрафов, если владельцы магазинов, которые снимают там площади, обманывают покупателей и подвергают их здоровье опасности.

Решить проблемы чистоты и безопасности

«Сейчас закон о торговле не содержит определений крупных торговых объектов, а также не регулирует права и обязанности лиц, которые ими управляют», — объяснил Тимченко. При этом он уточнил, что определения «торговый комплекс» и «торговый центр» закреплены в «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения».

Там сказано, что «торговый центр» — это совокупность торговых предприятий или предприятий по оказанию услуг, реализующих универсальный или специализированный ассортимент товаров и услуг, расположенных на определённой территории в зданиях или строениях, спланированных, построенных и управляемых как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин.

А «торговый комплекс» — совокупность торговых предприятий, реализующих товары и оказывающих услуги, расположенные на определённой территории и централизующие функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности. Что касается штрафов для владельцев ТЦ, то Тимченко считает, что суммы не должны быть гигантскими, но само их отсутствие сегодня создаёт массу сложностей. Так, с должностных лиц предлагается взимать от 15 до 30 тысяч рублей, а с юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

«Поправки в статью 14.8 КоАП направлены на установление ответственности управляющей торговым комплексом или центром компании за необеспечение соблюдения арендаторами требований законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Такая правовая норма органично дополнит нормы Кодекса об ответственности лиц, управляющих торговыми объектами», — объяснил законодатель.

Он напомнил, что в Кодексе об административных правонарушениях уже установлена ответственность вышеуказанных управляющих компаний ТЦ за необеспечение арендаторами правил предоставления торговых мест, а также за несоблюдение правил привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. «Но там штрафы исчисляются сотнями тысяч рублей», — добавил сенатор.

Обе инициативы поддержал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный . Депутат отметил, что конкретизация понятий и новые наказания дисциплинируют в первую очередь владельцев ТЦ. «Я, например, считаю, что это будет касаться не только защиты прав потребителей и санитарных норм. Это затронет более широкий круг существующих проблем. Например, вопросы безопасности», — уточнил депутат в комментарии «Парламентской газете».

Если в законе будет чёткое определение «торгового центра», то это поднимет на новый уровень культуру оказания соответствующих услуг и, разумеется, безопасности.

По его словам, в результате проверки торговых центров после трагедии 25 марта 2018 года в Кемерове, в торговом центре «Зимняя вишня», выяснилось, что тысячи подобных комплексов не соответствуют требованиям пожарной безопасности и в любой момент может произойти нестандартная ситуация. «А если в законе будет чёткое определение „торгового центра“, то это поднимет на новый уровень культуру оказания соответствующих услуг и, разумеется, безопасности. Люди будут понимать, как они защищены на территории того или иного ТЦ, контрольно-надзорные органы также будут скорее понимать свою компетенцию в данном случае, а арендаторы — права и обязанности», — сказал Выборный.

Кстати, закрепить понятие «торговый центр» в МЧС предложили ещё полтора года назад. Тогда директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев напомнил, что есть определение «объекта с массовым пребыванием граждан», но только в Градостроительном кодексе, и таких объектов по стране — порядка России 82 тысяч. «Лишь 11 тысяч из них попадают под сегодняшнее обывательское понимание торгового центра», — объяснил Еникеев.

Торговые центры в массовом сознании

Современный торговый центр может представлять собой большой торгово-развлекательный комплекс — многоэтажное здание, в котором кроме магазинов есть кафе, бары, кинотеатр, боулинг. Как правило, комплекс оборудован эскалаторами, лифтами, снабжён парковкой для личного транспорта покупателей и расположен около станций метро и остановок общественного транспорта или в спальных районах города.

Долгое время торговля в России велась исключительно на рынках, временных торговых рядах, ярмарках и лавках. Ранними примерами торговых центров в России в XVII—XIX веках являются торговые ряды, гостиные дворы и пассажи: Гостиный двор в Санкт-Петербурге, Верхние торговые ряды в Москве (ГУМ).

В 1981 году в Красноярске был открыт самый крупный в СССР по площади торговый центр, а в середине 1990-х годов в Москве появились первые современные торговые центры площадью до 10 тысяч квадратных метров. Позднее стали появляться более масштабные торговые форматы площадью от 20 тысяч квадратных метров. В конце 1990-х — начале 2000-х годов появились первые торговые комплексы в российских регионах.

В каждом торговом центре есть так называемый «якорный арендатор». Это главный арендатор, самый крупный — торговое предприятие с широко известным именем, привлекающее в торговый центр наибольшее количество покупателей. Он же арендует самые большие площади по сравнению с другими магазинами. Обычно «якорем» выступает крупный супермаркет или крупный магазин бытовой техники. Торговый центр может иметь и больше одного «якоря», в этом случае их подбирают таким образом, чтобы они работали в не пересекающихся сферах рынка.