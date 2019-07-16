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Россия оставила в силе предложение Украине по морякам 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона все еще предлагает Украине способ по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе. Об этом он сказала kp.ru.
Захарова рассказала, что украинская сторона все еще может воспользоваться нормами российского законодательства и вернуть арестованных моряков на родину.
Однако, по ее словам, пока Украина отвергает эту идею, заявив, что такие предложения не интересуют Киев.
Также представитель МИД подчеркнула, что украинская сторона отказывается, но и не предлагает ничего. Последний раз было только заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что с ним никто не советовался при отказе от идей Москвы, добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко предсказал сроки возвращения украинских моряков на родину.
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