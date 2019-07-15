Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД ответил на призыв ЕС сохранить ДРСМД 

Москва24 + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Москву принять меры для соблюдения соглашения. Она подчеркнула, что предстоящие дни — последняя возможность для диалога и сохранения договора, действие которого может закончиться 2 августа.
Российское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление из-за однобокого подхода ЕС к оценке причин кризиса вокруг ДРСМД. В ведомстве отметили, что Брюссель действует под давлением Вашингтона. МИД также подчеркнул, что ЕС сделал это заявление за три недели до истечения процедуры выхода из соглашения, инициированной Вашингтоном.
"Приходится сомневаться в осознании Брюсселем всей серьезности ситуации и негативных последствий от предпринятых Вашингтоном деструктивных шагов для безопасности своих европейских союзников. На деле страны Евросоюза безропотно выполняют установку США на отказ от предложенных Россией реалистичных мер по снятию встречных претензий", — заявили в министерстве, передает РИА Новости.
ЕС выступил с таким призывом "для галочки" и преследует пропагандистские цели, отметили российские дипломаты.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию "воспользоваться последним имеющимся шансом, чтобы сохранить ДРСМД".
3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Договор — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.
Москва24: последние новости
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков Госдума поддержит российских садоводов и фермеров В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Комментарии
Политика , Йенс Столтенберг , Федерика Могерини , Владимир Путин , МИД , ЕС , НАТО , РИА Новости , Брюссель , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам111
В Германии обвинили Эрдогана в трусости
Гибель инструкторов Путина: появились новые детали27
В РФ ответили на угрозы Турчинова242
МИД ответил на призыв Могерини92
Видео
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:44
«Это ваши дети»: фанатка прорвалась к Билану на сцену
Шоу-бизнес
00:40
Бомбардировщики Ту-160 пролетели над нейтральными водами
Армия Катастрофы
00:58
В РФ ответили на угрозы Турчинова
Политика
01:11
МИД ответил на призыв Могерини
Политика
00:53
СК назвал имя «первого военного преступника» в Донбассе
Политика
00:37
«Метеор» врезался в Дворцовую набережную
Происшествия Пожары
04:10
«Я киевлянка и горжусь»: Ротару плюнула на Крым и Россию
Шоу-бизнес Статьи
05:08
Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение