Лавров подшутил над объявившим Россию врагом главой МИД Испании

Глава МИД России Сергей Лавров в шутку спросил у и.о. главы МИД Испании Жозепа Борреля, считает ли он его своим врагом, об этом сообщил сам испанский чиновник.

«На днях министр Лавров в шутку спросил меня, считаю ли я все еще его своим врагом», — сказал Боррель, передает ТАСС.

«Мы оба пошутили о более или менее скандальном использовании того, что, с другой стороны, совершенно логично, что в свое время нечто, называемое Советским Союзом, безусловно, представляло угрозу для Западной Европы», — пояснил он.

Напомним, в мае 2019 года Боррель заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы и является «старым врагом».