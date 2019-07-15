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Лавров подшутил над объявившим Россию врагом главой МИД Испании 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров в шутку спросил у и.о. главы МИД Испании Жозепа Борреля, считает ли он его своим врагом, об этом сообщил сам испанский чиновник.
Лавров пошутил над «традиционными» встречами с американскими коллегами
«На днях министр Лавров в шутку спросил меня, считаю ли я все еще его своим врагом», — сказал Боррель, передает ТАСС.
«Мы оба пошутили о более или менее скандальном использовании того, что, с другой стороны, совершенно логично, что в свое время нечто, называемое Советским Союзом, безусловно, представляло угрозу для Западной Европы», — пояснил он.
Напомним, в мае 2019 года Боррель заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы и является «старым врагом».
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