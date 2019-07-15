Путин перечислил три главные проблемы здравоохранения

Сфера здравоохранения в России развивается, несмотря на имеющиеся проблемы. В ходе прямой линии Владимир Путин озвучил основные вопросы, которые должны решаться в этой сфере, сообщает телеканал "360".

Первое, на что обратил внимание президент России, — доступность первичного звена здравоохранения. Он также упомянул дефицит специалистов и сложности с лекарственным обеспечением.

"Что касается первичного звена. Действительно, в некоторых регионах РФ мы наблюдаем [его] снижение в виде амбулаторных отделений. В некоторых регионах, их всего 18, наблюдаем значительное снижение амбулаторной сети, в том числе и в достаточно благополучных: в Краснодарском крае, в Чеченской Республике", — заметил Путин, обратив внимание министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и руководителей регионов на этот факт.

Президент подчеркнул и важность открытия фельдшерско-акушерских пунктов на территории РФ. Эта инициатива, заявил он, должна поддерживаться на всех уровнях.

"В ближайшее время планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1,2 тысячи уже существующих. Развивается система мобильных бригад медицинской помощи", — сказал Владимир Путин.

Все предпринимаемые меры обеспечат доступность амбулаторной помощи. Ко всему прочему, необходимо развивать системы привлечения фельдшеров в села. Например, решать проблемы обеспечения жильем должны власти на местах.

Говоря об уровне заработной платы врачей, российский лидер уточнил, что в 2019 году он вырос на 5% и в среднем доходит до 77 тысяч рублей. Около 39 и 35 тысяч получают средний и младший медицинский персонал.

Чрезвычайно важным назвал Путин вопрос лекарственного обеспечения, пояснив, что оно ведется из двух источников: федерального и регионального.

"Мы видим, что во многих субъектах РФ не вовремя проводят аукцион, нет системы налаженной информации. Одну область мы проверили — склады завалены лекарствами, а до потребителей [они] не поступают", — сказал президент России.

По словам Скворцовой, каждый год в стране строят от 200 до 500 ФАПов. В 2019-м появится еще минимум 350. В 17 из 85 мощность амбулаторных учреждений несколько сократилась. Работа с ними ведется напрямую.

"У нас увеличился объем финансового обеспечения по льготным лекарствам — это 156 миллиардов рублей, они пришли в регионы первым траншем. Мы смотрели ситуацию во всех регионах, выявлены 30, где есть серьезные логистические недоработки, смещение сроков закупок, неправильное их проведение и проблемы с доставкой лекарств до потребителей", — пояснила глава российского Минздрава.

Путин добавил, что финансирование закупок препаратов для страдающих онкологией было увеличено государством вдвое.

"Ее мы вывели в отдельное направление в рамках нацпроекта здравоохранения", — заключил глава государства.

Россияне отправили более миллиона вопросов президенту страны Владимиру Путину в преддверии прямой линии. Большинство жителей — 616,5 тысячи — предпочли спросить главу государства о волнующих темах по телефону, порядка 300 тысяч написали SMS, остальные прислали свои вопросы через сайт и приложение.