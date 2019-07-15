В Госдуме оценили заявление Турчинова по Крымскому мосту

«Мировой общественности не предоставили ни одного факта попадания крылатой ракеты «Нептун» в цель. Пуски мы видели, а результата нет. Кроме того, хочется спросить экс-главного «оборонщика» Украины, неужели он всерьёз думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полетом?» — считает депутат.

По словам Бальбека, Турчинов своим заявлением, возможно, пытается сломать тот хрупкий контакт, который начинает устанавливаться между Россией и Украиной.

Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

По его словам, для «защиты» от России в море Киеву удалось быстро модернизировать С-125, а также в сверхсжатые сроки создать мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун».