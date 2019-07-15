В России назвали условие освобождения украинских моряков

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Россия будет готова освободить украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Москалькова подала прошение в суд об освобождении главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под подписку о невыезде.

В понедельник Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова по итогам встречи в Киев договорились провести верификацию и обменяться списками задержанных россиян и украинцев. При этом Москалькова отметила, что в настоящее время 50 россиян удерживаются на территории Украины, в том числе в местах лишения свободы.

Позднее стало известно количество россиян и украинцев в списках на обмен.