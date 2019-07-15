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МИД РФ: Москва и Киев обсуждают обмен украинских моряков 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТАСС
Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин подтвердил журналистам, что вопрос обмена задержанных в конце прошлого года в Керченском проливе украинских моряков обсуждается, однако отказался детализировать информацию.
Как предполагают эксперты, украинские моряки могут быть выпущены 18 или 19 июля.
Ранее стало известно о том, что главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, задержанный в мае 2018 года СБУ по подозрению в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня. Распоряжение об освобождении, по некоторым сведениям, могло поступить лично от президента Украины Владимира Зеленского.
Следствие по делу украинских моряков было завершено 9 июля, всем им предъявлено обвинение о незаконном пересечении границы РФ в составе организованной группы (часть 3 ст. 322 УК РФ).
Напомним, 25 ноября 2018 года два артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины попытались пройти без согласования через Керченский пролив, но были задержаны российскими пограничниками.
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Комментарии
Политика , Кирилл Вышинский , Владимир Зеленский , Григорий Карасин , МИД , СБУ , РИА Новости , Киев , Москва
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