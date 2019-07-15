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Россия не ждет возобновления отношений с Грузией 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (61%), принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не верят в то, что когда-нибудь российско-грузинские отношения наладятся. Они объясняют это тем, что конфликт между двумя государствами зашел слишком далеко, поэтому России будет трудно забыть выходки со стороны Грузии.
33% респондентов, наоборот, надеются и верят в том, что разногласий со временем у нас не останется. По их мнению, обеим сторонам необходимо возобновить отношения, поскольку нас много что связывает — например, межгосударственная торговля.
6% опрошенных решили остаться в стороне и не принимать участие в опросе, поскольку политикой они не интересуются.
Всего в опросе приняли участие 23 074 человека.
Ранее стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется на снижение напряженности в отношениях с Россией. В интервью Associated Press она прокомментировала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии, передает «Коммерсант».
«Мы подождем и посмотрим, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания, а не угрозы», — сказала Зурабишвили.
Комментарии
Политика , Саломе Зурабишвили , Владимир Путин , Associated Press , Грузия
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