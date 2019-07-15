Россия поддержала китайский метод «перевоспитания» мусульман

Япония, Австралия, Канада, Отмечается, что эти страны поддержали китайское заявление на сессии Совета ООН по правам человека после того, как 22 государства (страны-члены ЕС Новая Зеландия ) осудили в открытом письме действия Пекина.

Почти 40 делегаций «высоко оценили прогресс, которого Китай достиг в области прав человека в СУАР», заявил представитель Китая Чэнь Сюй. По его словам, верный курс государства доказывает отсутствие в регионе терактов за последние три года.

В июне власти Китая опровергли информацию о пытках заключенных в лагеря уйгуров. Ошибка заключается в том, что «центры образования и профессиональной подготовки» описывают как концентрационные лагеря, пояснил замглавы МИД Чжан Ханьхуэ.