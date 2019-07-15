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О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде 

Газета.Ru 20 минут назад
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, ЕС также может побудить украинские власти установить диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Однако, отметил политик, страны Европы продолжают и дальше вести санкционную войну против России.
Как отмечается, такое заявление было сделано после слов главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, которая призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Сенатор подчеркнул, что именно США в одностороннем порядке покинули договор в феврале, в то время как Россия приняла закон о его приостановке лишь в июле.
"Что-то мне подсказывает, что там об этом знают. И если обращаются к России, то именно потому, что так удобнее", — уточнил Косачев.
В связи с этим он вспомнил Украину, отметив, что ЕС придерживается в этом вопросе схожей тактики: легче ввести антироссийские санкции, нежели одним звонком окончить войну в Донбассе.
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Комментарии
Политика , В мире , Европа , Конфликты , Украина , Федерика Могерини , Константин Косачев , ЕС , Совет Федерации , Киев
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