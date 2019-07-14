На Украине назвали последствия внешнего управления из США

Украина находится под сильным внешним управлением США с 2014 года. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

По его словам, действия американских властей мешают проявлению реальной украинской политики, влияют на суверенитет и независимость страны. «Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно», — подчеркнул Медведчук.