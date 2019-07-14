Евросоюз сделал заявление из-за новой российской ракеты

Евросоюз призвал Россию к выполнению ДРСМД

«Мы глубоко обеспокоены развитием событий в связи с Договором о РСМД, который может закончиться 2 августа 2019 года. Мы сожалеем о приостановлении Россией своих обязательств по договору о РСМД 3 июля 2019 года. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию эффективно ответить на серьезные опасения относительно разработки, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения, связанные с несоблюдением Договора о РСМД», — говорится в сообщении.

В этой связи необходимо незамедлительно принять существенные меры для обеспечения полного соблюдения положений Договора о РСМД, подчеркивается в заявлении.

ДРСМД был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевает запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км. Ранее Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий договора.