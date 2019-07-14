Евросоюз сделал заявление из-за новой российской ракеты

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Евросоюз призвал Россию к выполнению ДРСМД 

Rambler News Service + ещё 9 36 минут назад
Евросоюз подчеркнул важность Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал Россию предпринять действия для его соблюдения. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, которое опубликовано на сайте Европейского совета.
«Мы глубоко обеспокоены развитием событий в связи с Договором о РСМД, который может закончиться 2 августа 2019 года. Мы сожалеем о приостановлении Россией своих обязательств по договору о РСМД 3 июля 2019 года. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию эффективно ответить на серьезные опасения относительно разработки, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения, связанные с несоблюдением Договора о РСМД», — говорится в сообщении.
В этой связи необходимо незамедлительно принять существенные меры для обеспечения полного соблюдения положений Договора о РСМД, подчеркивается в заявлении.
ДРСМД был заключен между США и СССР в 1987 году. Он подразумевает запрет на баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом от 500 км до 5,5 тыс. км. Ранее Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий договора.
США прекратили выполнение обязательств по договору со 2 февраля, о чем заявлял президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия соглашения 3 июля.
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Политика , Армия , Видео , Оружие , Федерика Могерини , Дональд Трамп , Владимир Путин , ЕС , Европейский совет
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