Пушков сравнил Кикабидзе с Катамадзе 

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на данные о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе зарабатывает на корпоративных концертах на территории России. Об этом написал на своей странице в твиттере.
Ранее актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе бывает в России и "хорошо зарабатывает", но его договоры предполагают, что он не должен информировать никого о своем приезде и давать комментарии.
"Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны", — заявил Пушков.