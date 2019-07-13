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Пушков сравнил Кикабидзе с Катамадзе 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на данные о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе зарабатывает на корпоративных концертах на территории России. Об этом написал на своей странице в твиттере.
Ранее актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе бывает в России и "хорошо зарабатывает", но его договоры предполагают, что он не должен информировать никого о своем приезде и давать комментарии.
"Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе — одним миром мазаны", — заявил Пушков.
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Политика , Алексей Пушков , Вахтанг Кикабидзе , Борис Клюев
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