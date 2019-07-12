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О взрыве дома родителей Зеленского сообщили СМИ 

Газета.Ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В день визита президента Украины Владимира Зеленского в Кривой Рог в полицию поступило сообщение о взрыве в доме его родителей, передает «Страна.Ua».
Полиция зафиксировала новую волну сообщений о минировании. Неизвестные заявили о заложенных бомбах в больницах, детских садах и иных зданиях, в том числе в многоэтажке, где проживают родители Зеленского.
Специалисты проверили здание и не обнаружили взрывных устройств.
Зеленский должен заехать к себе домой после посещения Днепра.
Как украинский лидер отреагировал на данную информацию пока неизвестно.
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Политика , В мире , Пожары , Украина , Владимир Зеленский , Кривой Рог
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