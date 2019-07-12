О взрыве дома родителей Зеленского сообщили СМИ

Полиция зафиксировала новую волну сообщений о минировании. Неизвестные заявили о заложенных бомбах в больницах, детских садах и иных зданиях, в том числе в многоэтажке, где проживают родители Зеленского.

Специалисты проверили здание и не обнаружили взрывных устройств.

Зеленский должен заехать к себе домой после посещения Днепра.

Как украинский лидер отреагировал на данную информацию пока неизвестно.